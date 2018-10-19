На железнодорожном вокзале Пермь II установили терминалы по продаже билетов на электрички

Терминалы по продаже билетов на пригородные электрички появились в подземном переходе железнодорожной станции Пермь II.

Билетопечатающий аппарат работает как с банкнотами, так и с банковскими картами. Также подобные терминалы были установлены на станциях Верещагино, Кунгур и Молодежная, рассказали в Пермской пригородной компании.

Ранее билеты можно было приобрести только в кассе, мобильном приложении «Пригород» и в вагоне у разъездного кассира.

Напомним, в сентябре в Перми закрылись железнодорожные кассы на площади перед вокзалом. Теперь пассажиры могут купить билеты в обновленном блоке на месте бывшего ресторана на первом этаже.