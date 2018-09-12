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В Перми закрылись железнодорожные кассы на площади перед вокзалом

09:50, 12.09.2018
В Перми закрылись железнодорожные кассы на площади перед вокзалом
Фото: ppk59.ru

С 12 сентября железнодорожные кассы на привокзальной площади Перми II перестанут работать.

Здание, где ранее продавались билеты на пригородные электрички, освободили от касс. Теперь пассажиры могут приобрести билеты в обновленном блоке на месте бывшего ресторана на первом этаже вокзала, рассказали в «Пермской пригородной компании».

Напомним, данное решение было принято для удобства пассажиров и кассиров, которым не придется страдать от изменчивой уральской погоды.

ОбществоИнфраструктура
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