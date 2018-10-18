Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина из-за обвинений во взятках
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина на срок до 16 декабря 2018 года, сообщает корр.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2018 года», — передает RNS со ссылкой на судью.
Отмечается, что Следком потребовал суд арестовать Нахлупина по делу о взятке.Происшествия
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