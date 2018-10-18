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Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина из-за обвинений во взятках

21:44, 18.10.2018
Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина из-за обвинений во взятках
Фото: pixabay.com

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина на срок до 16 декабря 2018 года, сообщает корр.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2018 года», — передает RNS со ссылкой на судью.

Отмечается, что Следком потребовал суд арестовать Нахлупина по делу о взятке.

Происшествия
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