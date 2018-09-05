Минниханов обсудил сотрудничество с главой Ташкентской области

Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с лидером Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым. Главы обсуждали дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и реализации проектов по самым разным направлениям.

В том числе они обсудили возможное строительство в Ташкентской области филиала татарстанского технополиса «Химград»; создание совместного предприятия по производству медицинских роботов-стимуляторов.

Кроме того, речь также шла о развитии отношений с ПАО «КАМАЗ», реализация в области проекта по производству детского питания, продвижения на рынок Узбекистана татарстанских товаров, а также оптовых поставок в Татарстан продукции Ташкентской области, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов встретился с президентом и премьер-министром Киргизии.