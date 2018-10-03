ФСБ проводит обыски в екатеринбургском УМВД
В Управлении МВД по Екатеринбургу проходят обыски. Его проводят сотрудники ФСБ. Причины, по которым службы решила проверить отдел пока неизвестны.
Сотрудники ФСБ работают в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, передает Е1.
Отмечается, что представители подразделения не раз попадали в поле зрения спецслужб. Последний громкий случай был в прошлом году, когда сотрудники антикоррупционного отдела требовали взятку у местного бизнесмена.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводили обыски в государственной инспекции строительного надзора по Пермскому краю.Происшествия
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