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ФСБ проводит обыски в екатеринбургском УМВД

09:44, 03.10.2018
ФСБ проводит обыски в екатеринбургском УМВД
Фото: RIA Novosti archive / Andrey Stenin

В Управлении МВД по Екатеринбургу проходят обыски. Его проводят сотрудники ФСБ. Причины, по которым службы решила проверить отдел пока неизвестны.

Сотрудники ФСБ работают в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, передает Е1.

Отмечается, что представители подразделения не раз попадали в поле зрения спецслужб. Последний громкий случай был в прошлом году, когда сотрудники антикоррупционного отдела требовали взятку у местного бизнесмена.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводили обыски в государственной инспекции строительного надзора по Пермскому краю.

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