В Башкирии из-за обрушения моста деревня оказалась отрезанной от внешнего мира

Вблизи села Отнурок в Башкирии в среду, 17 октября, после проезда груженного щебнем КАМАЗа обрушился деревянный мост.

В результате инцидента населенный пункт остался без транспортных путей сообщения. В Отнуроке живут 230 человек, из них 55 детей, в том числе 27 школьников. Часть детей учатся в соседнем Белорецке. Их обучение будет временно организовано в местной начальной школе, сообщили в МЧС по Башкирии.

В настоящее время республиканская прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста.

Напомним, ранее мэрия Уфы опровергла информацию об обрушении лифта в многоэтажном доме.