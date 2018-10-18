В Госдуме обсудят возможное ужесточение порядка выдачи и хранения оружия

В Госдуме обсуждают возможность ужесточения правил выдачи и хранения оружия.

«Активно обсуждаются вопросы порядка ужесточения (выдачи) лицензий на получение оружия, хранения и ношения оружия в том числе», — цитирует замглавы комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного «Интерфакс».

Кроме того, по его словам, обсуждается блокировка интернет-ресурсов, которые могут склонить детей к преступлениям.

Напомним, вчера в Керчи молодой человек, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой.

Число погибших возросло до 21 человека.