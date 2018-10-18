В Госдуме обсудят возможное ужесточение порядка выдачи и хранения оружия
В Госдуме обсуждают возможность ужесточения правил выдачи и хранения оружия.
«Активно обсуждаются вопросы порядка ужесточения (выдачи) лицензий на получение оружия, хранения и ношения оружия в том числе», — цитирует замглавы комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного «Интерфакс».
Кроме того, по его словам, обсуждается блокировка интернет-ресурсов, которые могут склонить детей к преступлениям.
Напомним, вчера в Керчи молодой человек, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой.
Число погибших возросло до 21 человека.ОбществоВласть
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