Новости общества

09:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мединский сделал выговор главе Росгосцирка за нарушение сроков капремонта Омского цирка

09:08, 18.10.2018
Мединский сделал выговор главе Росгосцирка за нарушение сроков капремонта Омского цирка
Фото: kremlin.ru

Министр культуры России Владимир Мединский сделал выговор генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову за нарушение сроков завершения капремонта Омского цирка.

По словам пресс-секретаря министра культуры Юрия Бондаренко, цирк был сдан в эксплуатацию, но некоторые внутренние работы не были завершены. «В частности, они касались установки систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования», — уточнил он.

Бондаренко рассказал, что руководство Росгосцирка на совещании в марте заверило, что все недочеты устранят до октября, однако этого не произошло, передает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура вынесла представление министру культуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии РАН Николаю Макарову из-за многочисленных нарушений. В частности, они касаются передачи археологических предметов в государственную часть Музейного фонда.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты