Мединский сделал выговор главе Росгосцирка за нарушение сроков капремонта Омского цирка

Министр культуры России Владимир Мединский сделал выговор генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову за нарушение сроков завершения капремонта Омского цирка.

По словам пресс-секретаря министра культуры Юрия Бондаренко, цирк был сдан в эксплуатацию, но некоторые внутренние работы не были завершены. «В частности, они касались установки систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования», — уточнил он.



Бондаренко рассказал, что руководство Росгосцирка на совещании в марте заверило, что все недочеты устранят до октября, однако этого не произошло, передает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура вынесла представление министру культуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии РАН Николаю Макарову из-за многочисленных нарушений. В частности, они касаются передачи археологических предметов в государственную часть Музейного фонда.