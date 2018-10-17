С рынка уходит сеть магазинов бытовой химии «Альпари»

Сеть магазинов косметики и бытовой химии «Альпари» скоро перестанет существовать под привычным брендом. Как выяснило «Реальное время», спустя год после продажи ООО «Авиа-кос» контрольного пакета в уставном капитале питерской группе компаний «Дрогери ритейл» (через ООО «Северное»), владеющей сетью «Улыбка радуги», первоначальные планы собственников, объявивших о том, что они намерены сохранить и развивать обе сети, резко поменялись.

— «Альпари» больше нет, все получилось не так, как первоначально планировалось. На рынке останется только «Улыбка радуги». ООО «Авиа-кос» остается просто совладельцем бизнеса. Одним брендом управлять проще, чем двумя, поэтому принято такое решение. Бренд «Улыбка радуги» более известен на рынке, он более сильный. Судите сами — 560 магазинов против 180 магазинов сети «Альпари». «Альпари» — это Поволжье, «Улыбка радуги» известна шире. И она останется одна, это произойдет, я думаю, в среднесрочной перспективе, — прокомментировал «Реальному времени» коммерческий директор сети «Альпари» Игорь Рязанов.

Подробнее о причинах закрытия и новом формате магазинов читайте в материале «Реального времени».