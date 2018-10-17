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Башкирские силачи завоевали медали на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

10:47, 17.10.2018

В Люксембурге прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу — жим лежа. В составе российской сборной выступили два спортсмена из Башкортостана — Егор Савельев (Салават) и Станислав Урусов (Октябрьский), сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Егор Савельев занял первое место в весовой категории до 105 кг с результатом 330 кг, выполнив норматив на присвоение звания «Мастер спорта международного класса. Он же стал вторым в абсолютном зачете чемпионата Европы.

Станислав Урусов стал серебряным призером в весовой категории до 66 кг с результатом 217,5 кг. Спортсмен также выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта международного класса». Спорт Башкортостан
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