Башкирские силачи завоевали медали на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

В Люксембурге прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу — жим лежа. В составе российской сборной выступили два спортсмена из Башкортостана — Егор Савельев (Салават) и Станислав Урусов (Октябрьский), сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Егор Савельев занял первое место в весовой категории до 105 кг с результатом 330 кг, выполнив норматив на присвоение звания «Мастер спорта международного класса. Он же стал вторым в абсолютном зачете чемпионата Европы.

