Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратские сайты во внесудебном порядке
Новая группа при комитетах Госдумы по информационной политике и культуре разработает поправки к антипиратскому закону.
Как сообщают «Ведомости», они обяжут поисковики во внесудебном порядке убирать ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателей. Также, возможно, поисковые системы будут вынуждены в приоритетном порядке показывать ссылки с легальным контентом.
Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео», если к вечеру 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты.
В тот же день «Яндекс» удалил из поиска все ссылки.ТехнологииТелекоммуникации
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