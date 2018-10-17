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Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратские сайты во внесудебном порядке

07:36, 17.10.2018
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратские сайты во внесудебном порядке
Фото: pixabay.com

Новая группа при комитетах Госдумы по информационной политике и культуре разработает поправки к антипиратскому закону.

Как сообщают «Ведомости», они обяжут поисковики во внесудебном порядке убирать ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателей. Также, возможно, поисковые системы будут вынуждены в приоритетном порядке показывать ссылки с легальным контентом.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео», если к вечеру 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты.

В тот же день «Яндекс» удалил из поиска все ссылки.

ТехнологииТелекоммуникации
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