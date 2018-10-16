Отдел МВД Черемшанского района возглавил Юлдус Билалов

Фото: черемшан.16.мвд.рф

Начальником отделения МВД по Черемшанскому району стал подполковник полиции Юлдус Билалов. До этого он работал замначальника по Аксубаевскому району.

Нового начальника представил сегодня, 16 октября, замминистра внутренних дел Татарстана полковник внутренней службы Алексей Завгороднев, говорится в сообщении МВД РФ по Черемшанскому району.

Билалов начал карьеру в правоохранительных органах в 1999 году в должности следователя при Аксубаевском РОВД.