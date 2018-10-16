Экс-депутата, избившего Dj Smash, исключили из «Единой России»

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева исключили из партии «Единая Россия».

Решение было принято на заседании местного отделения партии Свердловского района Перми. Телепнев лишился партбилета за «за действия, дискредитирующие партию и наносящие вред ее политическим интересам», рассказали в пресс-службе «Единой России».

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Ранее Телепнев подал в суд на Тимати.



