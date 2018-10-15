Департамент строительства администрации Нижнего Новгорода возглавят два петербуржца

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил двух сотрудников из Санкт-Петербурга в департамент строительства и капремонта администрации Нижнего Новгорода.

Леонид Самухин взят на должность руководителя департамента строительства. Ранее этот пост занимал Юрий Щеголев.

Заместителем руководителя департамента строительства вместо Артема Каразанова назначен Павел Саватеев.

«Если бы я взял нижегородца, вы бы стали смотреть, а с какой коммерческой структурой связан человек. В первую очередь оцениваются компетенции и мотивация. Для любого человека, который меняет работу на работу в другом регионе — это серьезный профессиональный вызов. Если не будет результатов, то с ними также будут прекращены трудовые отношения. Их выбрали через анкетирование, тестирование и личное собеседование», — цитирует Панова НИА «Нижний Новгород».



Позднее Павел Саватеев станет директором департамента строительства, а Леонид Самухин будет работать заместителем главы города вместо Анатолия Молева, который перейдет на другую работу.

Ранее СМИ сообщили о решении Панова разрешить чиновникам горадминистрации принимать более дорогие подарки. Градоначальник опроверг эту информацию, пояснив, что в документе речь шла о порядке учета муниципального имущества.