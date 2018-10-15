На содержание губернатора Пермского края из бюджета выделят 11,7 млн рублей

Правительство Пермского края утвердило расходы на содержание работников в государственных органах региона на 2019—2021 годы. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

На обеспечение работы губернатора предусмотрено финансирование в размере 11,7 млн рублей в год, на обеспечение председателя правительства края — 9,1 млн рублей, на содержание представительства Пермского края при правительстве РФ — 6,6 млн рублей в год.

Кроме того, на содержание главы администрации губернатора потребуется 3,6 млн рублей ежегодно. А содержание одного министра оценено в 714 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что на «материальную мотивацию» российских чиновников в 2019—2021 годах потратят 632 млрд рублей.