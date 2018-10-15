Сборники «Уфы» помогли добыть очки своим национальным командам

Состоялись очередные матчи Лиги наций УЕФА. Сборная России снова обыграла турецкую сборную — 2:0. Игроки ФК «Уфа» приняли участие в матчах своих сборных.



Боян Йокич отыграл 90 минут за сборную Словении в гостевом матче против Норвегии (0:1), а Еркебулан Сейдахмет вышел на замену на 65-й минуте и «отметился» желтой карточкой в матче против сборной Латвии (1:1).

Джемал Табидзе остался на скамейке запасных сборной Грузии, которая одержала уверенную победу над Андоррой (3:0).

Йонуц Неделчару со своей сборной Румынии завершил матч вничью (0:0) с Сербией.

