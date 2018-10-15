Дэвид Немировски: «Торпедо» почему-то ушло от своей игры»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал очередное поражение своей команды. Нижегородцы дома проиграли московскому «Спартаку» (1:3):

— После предыдущего матча, который получился неудачным, настраивали команду по-особенному. Ребята вышли на лед с правильными мыслями и продемонстрировали хорошее движение. К сожалению, мы не сумели реализовать большинство в формате «5 на 3», а это зачастую приводит к неприятностям. Соперник открыл счет, а вскоре использовал шанс, имея численный перевес. Я доволен первым периодом, несмотря на счет.

Во втором и третьем отрезках «Торпедо» почему-то ушло от своей игры. Было мало бросков, ребята перестали ездить на «пятак», а без этого трудно рассчитывать на голы. Изменения в звеньях в третьем периоде? Мы просто хотели что-то поменять, поскольку проигрывали и отошли от своего хоккея. Ситуация немного улучшилась, но бросков было мало, — считает наставник «Торпедо».