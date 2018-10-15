МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 16 октября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 20 часов 15 октября до 11 часов 16 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», местами на территории региона ожидается туман, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +5°С до +10°С.