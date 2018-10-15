В Казани за четыре месяца снесли 76 незаконных торговых объектов

С мая 2018 года по настоящее время в Казани снесли 76 незаконных сезонных торговых объектов, таких как клетки под фрукты и овощи, незаконные квасные бочки, лотки мороженого. Об этом сообщили в ходе делового понедельника в мэрии Казани.

Благодаря ежедневным рейдам за 9 месяцев 2018 года составлены 6 тыс. протоколов за нарушение уличной торговли. Штрафы по ним составили более 12 млн рублей.

Кроме того, было расторгнуто 32 договора об установке объектов сезонной торговли. В числе наиболее часто встречавшихся нарушений — превышение разрешенной площади использования земельного участка, несоответствующий типовому проекту вид, размещение объекта вне установленного договором места, влекущее за собой препятствование пешеходам и ухудшающее видимость автомобилистам на перекрестках.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 22 незаконно размещенные постройки.

