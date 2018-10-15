Счетная палата сообщила об увеличении бюджетных денег в пенсиях россиян

В первые годы после повышения пенсионного возраста зависимость пенсионных выплат от федерального бюджета возрастет.

На это обратила внимание Счетная палата в заключении на проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2019 — 2021 годы, пишут «Ведомости».

Так, в этом году трансферт на обязательное пенсионное страхование обеспечит 7,7% доходов ПФР, в 2019–2020 годы — 12,2%. Затем его доля снизится до 10,1%. Доля страховых взносов в ближайшие 3 года будет увеличиваться незначительно: в 2019, 2020 и 2021 годах они обеспечат соответственно 60,9%, 61,5% и 63,8% доходов фонда соответственно.

Ранее сообщалось, что к концу 2019 года число новых пенсионеров сократится на 308 тысяч.

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.