В Казани пройдет хоккейный турнир с участием рижского «Ак Барса»

12 октября в Казани стартует трехдневный турнир с участием рижского фан-клуба «Ак Барса». А также за победу в турнире поборются казанские команды «Динамо», «Тимерхан» и «Факел».

Матчи турнира пройдут в главной хоккейной арене республики, «Татнефть-Арене», а также в спортивном комплексе «Триумф».



Турнир неофициально носит полупрофессиональный статус, поскольку в составе участников много хоккеистов, прошедших хоккейную школу, а также поигравших на уровне Высшей хоккейной лиги.



«Летом мы вместе с «Динамо» принимали участие в турнире, который проходил в Риге. После этого турнира нам позвонили из Федерации хоккея Татарстана и предложили принять участие в соревнованиях, которые пройдут в Казани, — рассказал лидер фан-клуба рижских «барсов» Сергей Крылов, как они попали на казанский турнир. — Мы согласились. Прилетели сегодня утром и были впечатлены тем, как нас встретили местные болельщики «Ак Барса». После такой встречи ничего не остается, кроме как отдать все силы ради победы. Хотя мы понимаем, что сделать это будет сложно», — сказал Крылов.









