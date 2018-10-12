Дэвид Немировски: «Игра совсем не получилась у нас»

Накануне «Торпедо» из Нижнего Новгорода дома уступило в матче КХЛ хоккейному клубу «Сочи» в овертайме — 2:3.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:



— Игра совсем не получилась у нас. Я не видел ни тактики, ни командных действий. Можно сказать, это наш худший матч в этом сезоне. Если в Череповце какие-то моменты были, мешали удаления, то сегодня я не узнал команду. Тяжело было смотреть на это. Но ничего страшного, готовимся к следующей игре, — сказал наставник.

Следующий матч «автозаводцы» проведут 13 октября против гостей из московского «Спартака».