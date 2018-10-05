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ЦБ отозвал лицензию у банка «КОР»

09:29, 05.10.2018
ЦБ отозвал лицензию у банка «КОР»
Фото: commons.wikimedia.org / NVO

Центробанк России отозвал лицензию у волгоградского АО «АКБ «КОР». По величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390 место в банковской системе РФ.

«Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», — сообщается на сайте регулятора.

Напомним, Банк России ранее отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ «Банк торгового финансирования» (БТФ).

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