ЦБ отозвал лицензию у банка «КОР»

Центробанк России отозвал лицензию у волгоградского АО «АКБ «КОР». По величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390 место в банковской системе РФ.

«Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», — сообщается на сайте регулятора.

Напомним, Банк России ранее отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ «Банк торгового финансирования» (БТФ).