ЦБ отозвал лицензию у банка «КОР»
Центробанк России отозвал лицензию у волгоградского АО «АКБ «КОР». По величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390 место в банковской системе РФ.
«Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», — сообщается на сайте регулятора.
Напомним, Банк России ранее отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ «Банк торгового финансирования» (БТФ).ЭкономикаБанки
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