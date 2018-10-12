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В Сети впервые в истории обновили криптографические ключи для защиты доменных имен

02:33, 12.10.2018
В Сети впервые в истории обновили криптографические ключи для защиты доменных имен
Фото: en.wikipedia.org / Куландру Мор

Корпорация ICANN, управлющая доменными именами и IP-адресами сменила криптографические ключи, которые защищают систему доменных имен интернета.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу организации, смена произошла в 16.00 по Гринвичу (19.00 мск) 11 октября», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ключ был обновлен впервые со времени начала его применения в 2010 года.

Ранее пользователей интернета предупредили о проблемах из-за смены ключей.

ТехнологииТелекоммуникации
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