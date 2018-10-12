В Сети впервые в истории обновили криптографические ключи для защиты доменных имен

Корпорация ICANN, управлющая доменными именами и IP-адресами сменила криптографические ключи, которые защищают систему доменных имен интернета.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу организации, смена произошла в 16.00 по Гринвичу (19.00 мск) 11 октября», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ключ был обновлен впервые со времени начала его применения в 2010 года.

Ранее пользователей интернета предупредили о проблемах из-за смены ключей.