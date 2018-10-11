Пользователей интернета предупредили о проблемах из-за смены ключей

Американская корпорация ICANN, которая управляет доменными именами и IP-адресами, обновит криптографические ключи. В результате пользователи интернета могут столкнуться с серьезными проблемами.

«Злоумышленники могут активизироваться и запустить спам-рассылки, баннеры, призывающие „сменить браузер“, и поддельные сайты, предлагающие ввести свои пароли», — приводит «Российская газета» слова эксперта «Лаборатории Касперского» Алексея Маланова.

Напомним, криптографические ключи были введены в 2010 году, в 2016 году были сгенерированы новые ключи