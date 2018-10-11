Кадыров помог с трудоустройством чеченцу, бросившему банку в юношу

Глава Чечни Рамзан Кадыров устроил на работу чеченца, бросившего жестяную банку в пассажира автобуса со словами «Ахмат — сила».

«Молодой герой московских похождений срочно приехал в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Он говорил, что 7 октября выехал в Москву с целью устроиться на работу. Чтобы он не утруждал себя, на месте был решен вопрос трудоустройства — с этой минуты Турпал будет работать, благоустраивая город, убирая скверы и улицы, высаживая саженцы и цветы, вовремя их поливая», — написал он в Telegram.

По словам Кадырова, Хасиев на одном и местных телеканалов, заявил, что «горько сожалеет о недостойном поведении в Москве».

Ранее Кадыров возмутился видеозаписью, на которой неизвестный парень бросает в пассажиров метро банку из-под напитка со словами «Ахмат — сила». Позже молодой человек извинился за свой поступок.