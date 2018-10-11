Бросивший банку чеченец извинился на видео после обращения Кадырова

Чеченец, бросивший в транспорте банку в молодого человека со словами «Ахмат — сила!», извинился за свой поступок.

На видеозаписи, которая появилась в YouTube, хулиган заявил, что хочет извиниться за свой «недостойный» поступок.



«Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился видеозаписью, на которой неизвестный парень бросает в пассажиров метро банку из-под напитка со словами «Ахмат — сила». Глава Чечни потребовал от автора видео «первым же рейсом» прибыть к нему в Грозный. Кроме того, Кадыров принес извинения пострадавшим.