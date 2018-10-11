Эмиль Гарипов: «Если бы я не ошибался, то было бы неинтересно играть»

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов прокомментировал победу над московским «Спартаком» (1:0) в первой игре домашней серии, а так же свою первую игру «на ноль» в нынешнем сезоне:

— Выполняли установку тренера. Ребята хорошо играли, выстояли в меньшинстве и добились результата.



— В некоторых моментах показалось, что теряли ворота, не всегда играли уверенно.…



— Нет, я уверен в своих силах. Ничего страшного, чего-то критичного в том моменте не было. Такое случается, когда вратари теряют ворота. Если бы я не ошибался, то было бы неинтересно играть.



— Соперник сегодня удивил? Преподнес какие-то сюрпризы?



— Я не обращаю внимание на какие-то сюрпризы. Просто стараюсь работать — делаю, что умею. Можно и без сюрприза забить гол.



— Как прокомментируете момент с незасчитанной шайбой?



— Я не видел момент, ничего не могу сказать.



— Переживали, что могут засчитать?



— Нет. Засчитали бы — ну и ладно, дальше поехали. «Сухарь»? Без разницы.



— Подъяпольский сыграл «на ноль», вы тоже. Теперь будет конкуренция за «сухари»?



— Нет у нас никакой конкуренции. У нас одна команда, это глупо.



— Вы много пропустили на старте сезона, сейчас себя нормально чувствуете?



— Я уже сыграл четыре игры. Все время, пока пропускал, тренировался. Слава Богу, все хорошо. Никаких последствий повреждения уже нет, — приводит слова Гарипова корреспондент «Реального времени».