Азиатские биржи рухнули вслед за американскими
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают после обвала рынков акций США накануне.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 3,9%, Topix — 3,5%. Гонконгский Hang Seng уменьшился 3,8%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite — на 5,4%, пишет «Коммерсант».
Южнокорейский Kospi опустился на 4,4%, новозеландский NZ 50 — на 3,6%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,7%, индийский BSE Sensex — на 1,9%.
Накануне фондовые индексы США показали рекордное с начала года падение на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США.ЭкономикаФинансы
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым