В Сети появился ролик с места аварии грузовика в Казани

Сегодня в Казани произошла авария у поворота на Кировскую дамбу. В Сети появился видеоролик с места происшествия.

Автоцистерна перевернулась возле пересечения Кировской дамбы и улицы Несмелова. Однако очередь из трамваев растянулась до Речного техникума. По данным «Реального времени», в результате ДТП начала образовываться пробка. Эту же информацию подтверждают в соцсетях.