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Происшествия

В Сети появился ролик с места аварии грузовика в Казани

13:25, 11.10.2018
В Сети появился ролик с места аварии грузовика в Казани
Фото: https://vk.com/kazanushka

Сегодня в Казани произошла авария у поворота на Кировскую дамбу. В Сети появился видеоролик с места происшествия.

Автоцистерна перевернулась возле пересечения Кировской дамбы и улицы Несмелова. Однако очередь из трамваев растянулась до Речного техникума. По данным «Реального времени», в результате ДТП начала образовываться пробка. Эту же информацию подтверждают в соцсетях.

В ГИБДД сообщают, что грузовик перевернулся около 10:00. Происшествия Татарстан
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