В Сети появился ролик с места аварии грузовика в Казани
Сегодня в Казани произошла авария у поворота на Кировскую дамбу. В Сети появился видеоролик с места происшествия.
Автоцистерна перевернулась возле пересечения Кировской дамбы и улицы Несмелова. Однако очередь из трамваев растянулась до Речного техникума. По данным «Реального времени», в результате ДТП начала образовываться пробка. Эту же информацию подтверждают в соцсетях.
В ГИБДД сообщают, что грузовик перевернулся около 10:00. Происшествия Татарстан
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