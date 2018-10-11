«Ак Барс» может сыграть на «Казань Арене»

Один из матчей регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием казанского «Ак Барса» может пройти на футбольном стадионе «Казань Арена».

«Такие планы [проведение хоккейных матчей на «Казань- Арене»] есть, пока не хочу раскрывать все карты. В ближайшем будущем хотим провести такой матч. Когда? Зимой», — заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.



Соперник и дата проведения такого матча пока остаются неизвестными, но игра может состояться уже нынешней зимой. При этом КХЛ также рассматривает вариант проведения хоккейного матча на волейбольном стадионе «Санкт- Петербург»в Казани.

В прошлом, 2017 году, в лиге прошли два матча на открытом воздухе. Первой в истории при подобных условиях была проведена игра между СКА и «Йокеритом» в Хельсинки. Чуть позже состоялась встреча между рижским и минским «Динамо» в столице Латвии Риге.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» выиграл в гостях у «Северстали». Сегодня казанцы примут у себя дома московский «Спартак», начало игры в 19 часов по мск.