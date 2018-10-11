Таксист Uber, изнасиловавший 23-летнюю пассажирку в Перми, получил 5,5 лет колонии

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор таксисту Uber, который изнасиловал 23-летнюю пассажирку.

По данным следствия, 9 июля водитель, получив заказ в мобильном приложении, прибыл к одному из кафе Перми. Во время поездки девушка уснула. Мужчина воспользовался данным фактом. Он уехал в лес, где изнасиловал потерпевшую.

Добавим, ранее сообщалось, что обвиняемый ездил по городу на дорогой иномарке. 49-летний пермяк полностью сознался в содеянном. В итоге суд признал таксиста виновным и приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Напомним, в начале сентября другой пермский таксист получил 14 лет колонии за убийство пассажирки.