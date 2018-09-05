В Перми таксист получил 14 лет колонии за убийство пассажирки

В Перми суд вынес приговор 36-летнему таксисту, убившему пассажирку после Нового года.

Инцидент произошел вечером 1 января. Женщина, выйдя из кафе, поймала машину на дороге. Подвезти пермячку вызвался проезжающий мимо таксист. По проселочной дороге неподалеку от деревни Косторята произошла ссора между ними, в результате которой мужчина задушил пассажирку ремнем от ее сумки.

С целью сокрытия следов преступления нападавший избавился от тела, выбросив его из машины в поле. В результате слаженной работы следователей и оперативных сотрудников полиции мужчина был задержан, рассказали в региональном СУ СКР.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее таксист Uber изнасиловал 23-летнюю девушку в Перми.