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В Перми таксист получил 14 лет колонии за убийство пассажирки

10:07, 05.09.2018
В Перми таксист получил 14 лет колонии за убийство пассажирки
Фото: pixabay.com

В Перми суд вынес приговор 36-летнему таксисту, убившему пассажирку после Нового года.

Инцидент произошел вечером 1 января. Женщина, выйдя из кафе, поймала машину на дороге. Подвезти пермячку вызвался проезжающий мимо таксист. По проселочной дороге неподалеку от деревни Косторята произошла ссора между ними, в результате которой мужчина задушил пассажирку ремнем от ее сумки.

С целью сокрытия следов преступления нападавший избавился от тела, выбросив его из машины в поле. В результате слаженной работы следователей и оперативных сотрудников полиции мужчина был задержан, рассказали в региональном СУ СКР.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее таксист Uber изнасиловал 23-летнюю девушку в Перми.

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