Таксист Uber изнасиловал 23-летнюю девушку в Перми

В Перми таксист Uber изнасиловал 23-летнюю пермячку.

Инцидент произошел, когда девушка возвращалась домой после ночной смены. Она вызвала по приложению на смартфоне такси, через некоторое время на вызов приехал джип серебристого цвета. Пермячка уснула во время поездки. По версии следователей, таксист воспользовался ситуацией, вывез пассажирку в лес, где надругался над ней.

После этого водитель потребовал не рассказывать о произошедшем в полицию. Девушка согласилась, но оказавшись в безопасности, немедленно сообщила о данном факте в силовые органы, пишет «Рифей-Пермь».

Подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний мужчина представительской внешности. Он полностью признал свою вину. На данный момент его заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в России предложили ввести специальную лицензию для водителей такси.