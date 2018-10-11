МВД разоблачило хищение более 1 млрд рублей на рынке Forex

Сотрудники полиции задержали участников группы, которые занимались махинациями на рынке Forex. Ущерб от действий мошенников, по предварительным данным, превысил 1 млрд рублей.



Подозреваемые использовали известный бренд и привлекали деньги граждан под видом предоставления услуг по организации на рынке Forex, передает РБК со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Мошенники использовали компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. После этого счета «обнулялись» с помощью специального плагина.

Жертвами злоумышленников стали свыше тысячи человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении трех активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мошенник под видом сотрудника ГИБДД обманул учителей четырех казанских школ. Ущерб составил 47,5 тысячи рублей.