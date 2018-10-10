Алибаева может сменить чиновник из Нижнекамска на фоне скандала с долгами казанского ветерана

Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского района Тимур Алибаев покинет свою должность в ближайшее время на фоне скандала с долгами ветерана Великой Отечественной войны.

Вместо Алибаева главой двух районов станет первый заместитель Алибаева Роберт Гарипов, сообщает «Вечерняя Казань».



Отметим, что Роберт Гарипов был назначен первым заместителем Алибаева совсем недавно. Не исключено, что его готовили на смену проштрафившемуся главе.

В пресс-службе мэрии «Реальному времени» сообщили, что не располагают данной информацией, отметив, что Алибаев находится на работе и сегодня принял участие в мероприятии с участием президента РТ.

Напомним, что Тимур Алибаев, возглавлял с 2007 года Ново-Савиновский район Казани, а с 2010 года — Ново-Савиновский и Авиастроительный.

В конце сентября исполнительный комитет Казани объявил выговор Тимуру Алибаеву за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Решение принято в ходе разбирательства по ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, которому управляющая компания за долги отключила свет.