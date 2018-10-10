Власти Пермского края создадут ГБУ «Управление автомобильного проектирования»
Правительство Пермского края утвердило решение о формировании ГБУ «Управление автомобильного проектирования».
Новая структура займется разработкой дорожной проектно-сметной документации. Планируется, что в ведомство переедут сотрудники «Уралдорпроекта», сообщает «Коммерсант».
Ранее компанию выкупили краевые власти за 45 млн рублей для создания проектного дорожного института. Новую структуру возглавит бывший владелец купленной фирмы Павел Морозов.
Напомним, ранее в Пермском крае правительство создало Совет по развитию волонтерства.ОбществоВласть
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