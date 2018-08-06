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BlaBlaCar приобрел сервис BeepCar у Mail.Ru Group

13:09, 06.08.2018
BlaBlaCar приобрел сервис BeepCar у Mail.Ru Group
Фото: pixabay.com

BlaBlaCar в рамках сотрудничества с Mail.Ru Group приобретет сервис карпулинга BeepCar, запущенный в 2017 году.

«Начиная с осени трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.Ru Group доход от рекламы. Mail.Ru Group продолжит фокусироваться на развитии более крупных вертикалей: доставке еды, трансграничной торговле, классифайдах», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Ранее сообщалось, что в России разработают правила для совместных путешествий.

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