BlaBlaCar приобрел сервис BeepCar у Mail.Ru Group

BlaBlaCar в рамках сотрудничества с Mail.Ru Group приобретет сервис карпулинга BeepCar, запущенный в 2017 году.

«Начиная с осени трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.Ru Group доход от рекламы. Mail.Ru Group продолжит фокусироваться на развитии более крупных вертикалей: доставке еды, трансграничной торговле, классифайдах», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Ранее сообщалось, что в России разработают правила для совместных путешествий.