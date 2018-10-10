ЦБ отчитался об аномальном падении импорта

Центробанк привел данные, согласно которым импорт товаров за III квартал сократился до $63 млрд с $63,8 млрд за тот же период прошлого года. В последний раз импорт в III квартале снижался в квартальном выражении в 2014 году — в разгар кризиса.

Импорт сильно подвержен сезонности — как правило, во втором полугодии он начинает расти ускоренными темпами, отчасти обусловливая августовские девальвации, приводят «Ведомости» слова Олега Солнцева из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).



В этот раз все иначе — импорт упал в годовом выражении и к предыдущему кварталу. Как предупреждает Солнцев, ситуация аномальная — если это не ошибки статистики, рынки «не принимают» импортные товары.

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов отмечает, что исторически падение импорта наблюдалось в периоды кризисов, когда девальвировался рубль и падал спрос.

