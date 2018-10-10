Минкомсвязи продлило переход на цифровое телевещание
Переход жителей России в 2019 году от аналогового на цифровое телевидение продлен до середины января.
«Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14–15 января»,— цитируют «Известия» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.
По его словам, самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит 700–800 рублей.
Ранее сообщалось. что в Татарстане 16 октября временно прекратится трансляция федеральных и республиканских программ телевидения.ТехнологииТелекоммуникации
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