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Минкомсвязи продлило переход на цифровое телевещание

05:58, 10.10.2018
Минкомсвязи продлило переход на цифровое телевещание
Фото: mediasat.info

Переход жителей России в 2019 году от аналогового на цифровое телевидение продлен до середины января.

«Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14–15 января»,— цитируют «Известия» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.

По его словам, самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит 700–800 рублей.

Ранее сообщалось. что в Татарстане 16 октября временно прекратится трансляция федеральных и республиканских программ телевидения.

ТехнологииТелекоммуникации
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