В казанском парке «Черное озеро» начали осушение водоема к зиме

Сегодня в парке «Черное озеро» начали осушать искусственный водоем в рамках подготовки к зиме.

Рабочим предстоит откачать воду и очистить чашу озера от грязи и мусора. Рыбу из озера выловят и переместят на озеро Кабан. Работы должны завершиться к 17 октября, сообщается на сайте мэрии Казани.

В декабре в парке планируют залить каток, как только температура воздуха опустится до 4—5 градусов мороза.

В прошлом году каток также заработал в первый зимний месяц. В начале января его закрывали из-за сильного снегопада.