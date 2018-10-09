Владимир Путин приедет в Ульяновск на форум «Россия — спортивная держава»

Международный форум «Россия — спортивная держава», который откроется в Ульяновске 10 октября, посетит Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В программе мероприятия — гонка ГТО, фестиваль современного уличного искусства, а также круглые столы по вопросам спорта и популяризации здорового образа в стране, сообщается на сайте форума.

Ожидается, что участниками форума станут более 3 тысяч человек. Среди почетных гостей — боец Хабиб Нурмагомедов, рэпер Тимати, а также политики и председатели общественных организаций.

Напомним, форум «Россия — спортивная держава» был учрежден в 2009 году указом президента РФ в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, пропаганды здорового образа жизни.

В 2018 году форум пройдет в Ульяновске с 10 по 12 октября.