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Владимир Путин приедет в Ульяновск на форум «Россия — спортивная держава»

14:53, 09.10.2018
Владимир Путин приедет в Ульяновск на форум «Россия — спортивная держава»
Фото: kremlin.ru

Международный форум «Россия — спортивная держава», который откроется в Ульяновске 10 октября, посетит Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В программе мероприятия — гонка ГТО, фестиваль современного уличного искусства, а также круглые столы по вопросам спорта и популяризации здорового образа в стране, сообщается на сайте форума.

Ожидается, что участниками форума станут более 3 тысяч человек. Среди почетных гостей — боец Хабиб Нурмагомедов, рэпер Тимати, а также политики и председатели общественных организаций.

Напомним, форум «Россия — спортивная держава» был учрежден в 2009 году указом президента РФ в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, пропаганды здорового образа жизни.

В 2018 году форум пройдет в Ульяновске с 10 по 12 октября.

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