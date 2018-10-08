Россия отказалась выдать Казахстану обвиненного в хищении экс-банкира

Генпрокуратура России отказала Казахстану в выдаче экс-банкира и руководителя крупнейшей в республике телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жомарта Ертаева.



В Казахстане он обвиняется в хищении $80 млн у Bank RBK, но защите удалось доказать, что преследование Ертаева необоснованно. Бизнесмен получил в России статус беженца, передает «Коммерсант».

«Заявление об этом (статусе беженца, — прим.ред.) Жомарт Ертаев подал в ГУВМ МВД России, как только был задержан сотрудниками полиции. Поэтому мы очень рады, что запрос о его выдаче отклонили, поскольку на родине Жомарту не стоило рассчитывать на справедливое разбирательство дела», — добавил адвокат.

Напомним, Ертаева задержали в мае 2018 года в Москве. До этого он три года находился в федеральном розыске.