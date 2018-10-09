Почти половину машин скорой помощи в России необходимо заменить — Минздрав

Около половины машин скорой помощи в России (45%) служат уже более пяти лет и нуждаются в замене.

В рекомендациях фонда ОМС по эксплуатации автомобилей скорой помощи указывается, что после пяти лет работы машину необходимо заменить, пишут «Известия».

В Минздраве отмечают, что самый большой износ (70%) у автомобилей класса A, где не оказывается медпомощь. Среди основного типа скорых (класс B) в замене нуждается более трети (36%), среди реанимобилей — 44%.



По данным Агентства стратегических инициатив в год необходимо обновлять по четыре тысячи машин скорой помощи.

Ранее Счетная палата Татарстана выявила многочисленные нарушения на казанской Станции скорой медицинской помощи. Подробно — в материале «Реального времени».