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Клейменов вновь станет ведущим программы «Время»

19:59, 08.10.2018
Клейменов вновь станет ведущим программы «Время»
Фото: kremlin.ru

Директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вновь будет вести новостную программу «Время» на Первом канале. Он уже был ее ведущим с 1998 по 2004 год.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, нынешняя ведущая «Времени» Екатерина Андреева и ее напарник Виталий Елисеев станут вести программу по субботам, а также выпуски в будние дни на другие часовые пояса — на Дальний Восток, Сибирь и т. д.

Ранее в Москве прошла церемония вручения призов телевизионной премии ТЭФИ-2018.

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