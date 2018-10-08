Клейменов вновь станет ведущим программы «Время»

Директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вновь будет вести новостную программу «Время» на Первом канале. Он уже был ее ведущим с 1998 по 2004 год.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, нынешняя ведущая «Времени» Екатерина Андреева и ее напарник Виталий Елисеев станут вести программу по субботам, а также выпуски в будние дни на другие часовые пояса — на Дальний Восток, Сибирь и т. д.

Ранее в Москве прошла церемония вручения призов телевизионной премии ТЭФИ-2018.