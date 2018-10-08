Следком возбудил дело по факту смерти школьника, отравившегося освежителем воздуха в Кудымкаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 14-летнего подростка в Кудымкаре.



По информации силового ведомства, 5 октября школьник купил в торговой розничной сети баллон освежителя воздуха и вдыхал газообразные вещества, находящие в состав баллона. Спустя некоторое время ему стало плохо, мальчик упал на землю и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую. Однако в больнице ребенок скончался.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение точной причины смерти школьника.

Напомним, ранее в Пермском крае ребенок скончался во время урока физкультуры на стадионе.