Ким Чен Ын пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, что бы убедиться в полном его демонтаже.
Это обсуждалось на встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне, говорится на сайте Госдепа США.
Также в ходе переговоров были обговорены детали возможной встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что 24 мая КНДР демонтировала ядерный полигон.ОбществоВласть
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