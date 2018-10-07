Ким Чен Ын пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон

Фото: ru.wikipedia.org / The White House

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, что бы убедиться в полном его демонтаже.

Это обсуждалось на встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне, говорится на сайте Госдепа США.

Также в ходе переговоров были обговорены детали возможной встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что 24 мая КНДР демонтировала ядерный полигон.