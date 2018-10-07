«Торпедо» уступило «Северстали»

Накануне «Торпедо» в упорной борьбе уступило череповецкой «Северстали» на ее площадке — 1:2 в очередном матче КХЛ, сообщает пресс-служба нижегородской команды. Ключевым стал третий период, в котором хозяева забросили быструю шайбу (отличился Олег Яшин), а затем действовали от обороны. Нижегородцы почти в два раза перебросали «Северсталь», но поразить цель не получилось.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дэвид Немировски прокомментировал этот исход:

— Хочу поздравить команду «Северсталь» с победой. Несколько моментов сломали нам игру. Тяжелый был матч, поэтому не хочу много говорить, — был немногословен на этот раз наставник «торпедовцев».





