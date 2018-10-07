В Кировской области нашли созданное 7 тысяч лет назад орудие

Археологи обнаружили на берегу Вятки в Кировской области осколок каменного орудия. Предположительно, этому объекту от 4 до 7 тысяч лет.

«Находку нам принес научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Илья Шумов. Он нашел фрагмент кремня, который по форме напоминает осколок каменного орудия. Он рассказал, что обнаружил этот фрагмент на берегу реки Вятки в районе города Кирово-Чепецк», — цитирует кировская редакция «Комсомольской правды» сообщение «НПЦ по охране объектов культурного наследия Кировской области».

Специалисты-археологи осмотрели находку, а также показали ее сотрудникам Кировского краеведческого музея. В итоге эксперты пришли к выводу, что найденный осколок может относиться к периоду неолита (новый каменный век) или даже к периоду раннего металла, то есть это каменное орудие могло быть создано в V—II тысячелетии до нашей эры.