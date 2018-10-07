Представитель молодежной законотворческой палаты РТ заявил, что оскорбившая их студентка извинилась

Представитель молодежной законотворческой палаты Татарстана рассказал, что студентка, оскорбившая организацию с использованием «нецензурной лексики» извинилась.

По их словам, девушка написала сообщения, где попросила прощения и попросила не публиковать ее данные.

«Считаем ситуацию исчерпанной», — написала организация на странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее стало известно, что созданная при Казанском федеральном университете (КФУ) молодежная законотворческая палата Татарстана хочет привлечь студентку-второкурсницу за оскорбление в социальных сетях к уголовной ответственности.